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Внезапное похолодание обещают синоптики
Сильный ветер и похолодание могут испортить выходные,
сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды в Приморье на ближайшие выходные. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
Так, все три дня погода в крае будет переменчивой. В субботу утром ожидается мороз до -7 градусов в горных районах. Днем потеплеет до +8-+13 градусов. Осадков не ожидается.
В воскресенье будет холодать: температура резко упадет на 5 градусов по сравнению с субботой, ночью морозы усилятся. Однако уже 4 ноября похолодание прекратится, и в край снова придет потепление.
Елена Миронова
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