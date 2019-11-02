Внезапное похолодание обещают синоптики

Сильный ветер и похолодание могут испортить выходные, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды в Приморье на ближайшие выходные. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, все три дня погода в крае будет переменчивой. В субботу утром ожидается мороз до -7 градусов в горных районах. Днем потеплеет до +8-+13 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье будет холодать: температура резко упадет на 5 градусов по сравнению с субботой, ночью морозы усилятся. Однако уже 4 ноября похолодание прекратится, и в край снова придет потепление.

Елена Миронова