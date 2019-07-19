В Екатеринбурге внучка отсудила у ветерана Великой Отечественной войны квартиру, подаренную президентов России Владимиром Путиным в 2013 году, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал представитель Свердловского областного суда, в 2014 году пожилой мужчина оформил приватизацию квадратных метров на родственницу, а сам лишь зарегистрировался в данной квартире.

Вскоре между некогда близкими людьми разгорелся конфликт, и зять начал готовить документы на продажу квартиры, чему ветеран, разумеется, запротивился. Как известно, после драки кулаками не машут, однако избитый старик не смог снести обиду и подал заявление об истязаниях. Зятя приговорили к 440 часам исправительных работ.

Более того, ветеран решил вернуть квартиру в собственность, однако суд постановил, что мужчина передавал внучке жилье по доброй воле, будучи психически здоровым человеком. В связи с этим было принято решение ветерану в требовании отказать.

Екатерина Брязгунова