Леонид Зюганов уже учится управлять регионом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

РАНХиГС организовал традиционную "школу губернаторов", в которой впервые участвовал внук лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Он стал единственным представителем Думы Москвы. Сейчас младшему Зюганову всего 30 лет.

Кроме этого, в испытаниях этого года также впервые поучаствовали представители силовых структур. Примечательно, что в импровизационных гонках приняли участие действующие руководители нескольких регионов России.

Напомним, что такие образовательные сессии нарекли "школой губернаторов" из-за того, что ранее 11 выпускников этой программы стали главами субъектов.

Дмитрий Шевченко