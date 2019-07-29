Стоимость среднего моста в Приморье через реку превысит 200 миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.

Агентство подсчитало, за какую сумму можно построить мост через реку в Приморье. За исходные значения был взят мост длиной – 140 метров, с подходами в 750 метров. В общей сложности стоимость такого моста превысит 200 млн рублей. Строительство подходов к мосту обойдется в 65 млн рублей, туда войдут: подготовительные работы – 8,8 млн рублей, устройство земляного полотна 15 млн рублей, устройство дорожной одежды 20,8 млн рублей, пересечения и примыкания 5,5 млн рублей, обстановка и обустройство дороги 14,8 млн рублей.

Основные объекты строительства моста будут стоить 128,7 млн рублей. Плюс наружное освещение – 2,1 млн рублей. Также стоимости необходимо добавить временные постройки и НДС.



