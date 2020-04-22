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Во Владивосток из Бангкока вылетел самолёт с россиянами
Земляки должны прибыть уже сегодня
Борт авиакомпании S7 с россиянами на борту вылетел из столицы Таиланда, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Самолёт должен прибыть во Владивосток сегодня, в 21.25 по местному времени (в 14.25 по Москве). Как стало известно из Telegram-канала Минкомсвязи России, этот перелёт предназначен только для жителей Приморского края.
Предыдущий вывозной рейс с приморцами из Бангкока прибыл во Владивосток 18 апреля. После прибытия все пассажиры должны находиться дома на самоизоляции в течение 14 дней.
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