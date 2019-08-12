Такое решение приняла краевая администрация, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке со 2 по 7 сентября будет введен запрет на движение и парковку грузовиков. Как говорится в официальном сообщении, запрет будет действовать с 7.00 2 сентября до 23.00 7 сентября.

В эти дни ездить и парковаться во Владивостоке, в том числе, на острове Русском, запретят тем большегрузам, которые перевозят опасные грузы. Всех остальных правило не коснется.

Сообщается, что такие ограничения связаны с проведением ВЭФ. В этом году он пройдет с 4 по 6 сентября. Площадкой, как и всегда, станет ДВФУ.

Елена Миронова