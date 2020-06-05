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Во Владивосток прибудут 3 новых рейса с россиянами
Российских граждан продолжают доставлять из-за границы
Минкомсвязь назначило новые вывозные рейсы с россиянами из-за границы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный аккаунт ведомства в Telegram.
Три из них согласованы с прибытием во Владивостоке. Первый назначен на 6 июня. На нём должны прилететь из Бангкока россияне, застрявшие в Таиланде.
Вторым рейсом должен стать полёт борта из Токио, запланированный на 9 июня. 10 июня в столицу Приморья должен прибыть ещё один самолёт из Таиланда, но уже с острова Пхукет.
В профильном министерстве отметили, что на этих рейсах должны прибыть в основном проживающие на Дальнем Востоке.