Во Владивосток пытались завести радиоактивные части суперкара

Владивостокская таможня выявила повторно ввезенные в Россию радиоактивные автозапчасти из Японии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Специалисты обнаружили радиоактивные автомобильные запчасти для AUDI TT COUP. Примечательно, что ровно этот же кузов, двигатель и заднюю подвеску уже пытались провести во Владивосток в начале года.

Однако, в обоих случаях они содержали в себе повышенный уровень радиации, ввоз. В этой связи запчасти были отправлены обратно в Японию.

С начала 2020 года это уже седьмой случай выявления радиационно-опасных товаров из Японии.