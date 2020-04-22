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Во Владивосток пытались завести радиоактивные части суперкара

Таможня распил

Контрольные органы справились со своей задачей

Владивостокская таможня выявила повторно ввезенные в Россию радиоактивные автозапчасти из Японии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Специалисты обнаружили радиоактивные автомобильные запчасти для AUDI TT COUP. Примечательно, что ровно этот же кузов, двигатель и заднюю подвеску уже пытались провести во Владивосток в начале года.

Однако, в обоих случаях они содержали в себе повышенный уровень радиации, ввоз. В этой связи запчасти были отправлены обратно в Японию.

С начала 2020 года это уже седьмой случай выявления радиационно-опасных товаров из Японии.

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