Новости
«Аэрофлот» ввёл новое ограничение для пассажиров
29 Май 2020, 19:45
Голосование по Конституции может пройти на открытом воздухе
29 Май 2020, 19:15
Приморские базы отдыха готовятся принимать отдыхающих
29 Май 2020, 18:45
Во Владивосток вернулись пробки
29 Май 2020, 18:15
Центробанк опасается оставлять россиян без кредитов
29 Май 2020, 17:45
Водитель вытолкнул ветерана из автобуса и порвал его удостоверение в Уссурийске
29 Май 2020, 17:15
Запретить увольнять работников предлагают в России
29 Май 2020, 16:45
Грозит ли россиянам зарубежный отдых летом, рассказали в Ростуризме
29 Май 2020, 16:15
Во Владивосток вернулись пробки
В город возвращается привычный ритм жизни
На дорогах приморской столицы заметно прибавилось автомобилей, сообщает ИА DEITA.RU.
Сегодня, 29 мая, в последнюю весеннюю пятницу автолюбители Владивостока решили оседлать своих железных коней и заполонили ими городские улицы.
По состоянию на 18.00 местного времени, согласно данным сервиса 2ГИС, здесь наблюдаются пробки, оценивающиеся приложением в 6 баллов.
Затруднения трафика наблюдаются в местах, которые и до эпидемии коронавируса традиционны были проблемными с точки зрения скопления там машин.
В частности, заторы присутствуют на Чуркине в районе спуска к "Зелёному Острову" по направлению из центра, в районе Некрасовкой — от выезда из тоннеля до въезда на путепровод к Молодёжной.
Также есть продолжительная пробка от кольца на пересечении улицы Толстого и проспекта Красного Знамени до кольца на Третьей Рабочей. Стоит движение и на Тёщином Языке.
В самом центре на подъёме по Океанскому проспекту в сторону Покровского парка тоже скопилось много машин. По всей видимости, владивостокским водителям придётся снова привыкать к пробкам.
Заторы вернулись во Владивосток, несмотря на решение губернатора Приморского края продлить режим повышенной готовности до 15 июня включительно.