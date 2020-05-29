Во Владивосток вернулись пробки

На дорогах приморской столицы заметно прибавилось автомобилей, сообщает ИА DEITA.RU.

Сегодня, 29 мая, в последнюю весеннюю пятницу автолюбители Владивостока решили оседлать своих железных коней и заполонили ими городские улицы.

По состоянию на 18.00 местного времени, согласно данным сервиса 2ГИС, здесь наблюдаются пробки, оценивающиеся приложением в 6 баллов.

Затруднения трафика наблюдаются в местах, которые и до эпидемии коронавируса традиционны были проблемными с точки зрения скопления там машин.

В частности, заторы присутствуют на Чуркине в районе спуска к "Зелёному Острову" по направлению из центра, в районе Некрасовкой — от выезда из тоннеля до въезда на путепровод к Молодёжной.

Также есть продолжительная пробка от кольца на пересечении улицы Толстого и проспекта Красного Знамени до кольца на Третьей Рабочей. Стоит движение и на Тёщином Языке.

В самом центре на подъёме по Океанскому проспекту в сторону Покровского парка тоже скопилось много машин. По всей видимости, владивостокским водителям придётся снова привыкать к пробкам.

Заторы вернулись во Владивосток, несмотря на решение губернатора Приморского края продлить режим повышенной готовности до 15 июня включительно.