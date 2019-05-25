Депутаты Думы города Владивостока поздравили выпускников с окончанием школы на праздничных линейках, посвященных последнему школьному звонку, сообщает DEITA.RU.





По традиции ежегодно депутаты Думы города Владивостока посещают школы в своих избирательных округах, напутствуют и поздравляют выпускников с последним звонком. В этом году народные избранники приняли участие в торжественных линейках в 21 школе города, на которых поздравили учеников с окончанием школы, поблагодарили педагогов за их благородный труд, любовь к детям, огромное терпение.

В своем обращении к ученикам школы №9 председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил, что перед ребятами сегодня открывается дорога в светлое будущее, только от них самих зависит, как сложится дальнейшая судьба, каких они достигнут высот.





«Пусть этот праздник, полный надежд, одновременно радостный и грустный, навсегда останется в памяти самым светлым воспоминанием. За эти годы школа для вас стала вторым домом, одноклассники – друзьями, а учителя - добрыми наставниками. Цените это, постарайтесь пронести школьную дружбу сквозь годы, не забывайте школу, своих преподавателей. И, конечно же, берегите своих родителей, которые больше вас переживают за то, как сложится ваша жизнь», - подчеркнул Андрей Брик, пожелав ребятам успешной сдачи выпускных экзаменов, веры в себя и в свои силы, светлой дороги в жизни.





Депутат Наталья Войновская приняла участие в торжественной линейке средней общеобразовательной школы №82, расположенной в Снеговой пади, поздравила выпускников с последним звонком, пожелав им в будущем стать не просто грамотными специалистами, но и хорошими людьми.





Наталья Войновская вручила благодарности и грамоты, а также подарочные сертификаты победителям творческого конкурса «Письмо фронтовику», приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Она поблагодарила всех ребят за участие в конкурсе, отметив, что многие сочинения были настолько трогательными и глубокими, что выбирать победителей было непросто. Депутат пожелала выпускникам успехов и удачи, отлично сдать экзамены.





Традиционно завершили торжественные линейки школьные вальсы, на которые выпускники приглашали учителей и родителей. После того, как прозвенел последний звонок, в небо были выпущены сотни воздушных шаров.