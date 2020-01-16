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6 Декабрь 2019, 18:15

Во Владивостоке энергетики встретились с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»

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Дальневосточные энергетики встретились с участниками национального конкурса «Лидеры России». Встреча прошла накануне полуфинала в Дальневосточном федеральном университете.

 Участниками мероприятия стали 17 полуфиналистов конкурса, работающие в реальном секторе экономики, директор филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко, заместитель генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Ирина Сысолятина.

 Энергетики рассказали о деятельности Группы РусГидро - крупнейшей российской энергетической компании, проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Дальнего Востока. Особенный интерес полуфиналистов конкурса «Лидеры России» вызвали направления, связанные с возобновляемыми источниками энергии. По их мнению, это одно из перспективных направлений современной энергетики особенно актуальное для Дальнего Востока. Участники встречи также обсудили кадровый потенциал Дальнего Востока и возможные варианты привлечения в регион молодых специалистов.

 «Встреча получилась интересной, полуфиналисты конкурса «Лидеры России» умеют мыслить стратегически, нацелены на результат и хорошо понимают, что такое командная работа. И если у кого-то возникнет желание работать в сфере энергетики, мы готовы к взаимному сотрудничеству», - отметил директор филиала «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко. 

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