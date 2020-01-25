Новости
Во Владивостоке горит продуктовая база
25 Январь 2020, 14:12
Шины и мусор загорелись во Владивостоке
25 Январь 2020, 14:01
Аэрофлот пересмотрит правила провоза животных после смерти кошек
25 Январь 2020, 13:25
Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В.А. Васяновича
25 Январь 2020, 13:15
Поправки в Конституцию может внести каждый приморец
25 Январь 2020, 12:45
Ряд интернет - ресурсов станет абсолютно бесплатным для россиян
25 Январь 2020, 12:15
Чемпион встретился со школьниками и студентами Лесозаводска
25 Январь 2020, 12:09
Семья из Владивостока нашла клад
25 Январь 2020, 11:45
Во Владивостоке горит продуктовая база
База продуктов загорелась во Владивостоке в районе Тихой, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в паблике «Экипажи ДПС», черный дым заметили со стороны продуктовых складов на Фадеева – в районе «Росбакалеи».
Подробностей происшествия, равно как и причин возгорания, пока нет. Информации о пострадавших также пока не поступало.
Напомним, сегодня DEITA.RU. уже писала о возгорании во Владивостоке, когда на улице Днепровской вспыхнули шины и строительный мусор. Возгорание было оперативно потушено сотрудниками МЧС края – для этого понадобилось 6 человек и 1 единица техники. Сообщается, что никто не пострадал, однако черный дым вызвал немалую обеспокоенность у горожан.
Александра Маслова