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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Во Владивостоке горит продуктовая база

Огонь

База продуктов загорелась во Владивостоке в районе Тихой, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в паблике «Экипажи ДПС», черный дым заметили со стороны продуктовых складов на Фадеева – в районе «Росбакалеи».

Подробностей происшествия, равно как и причин возгорания, пока нет. Информации о пострадавших также пока не поступало.

Напомним, сегодня DEITA.RU. уже писала о возгорании во Владивостоке, когда на улице Днепровской вспыхнули шины и строительный мусор. Возгорание было оперативно потушено сотрудниками МЧС края – для этого понадобилось 6 человек и 1 единица техники. Сообщается, что никто не пострадал, однако черный дым вызвал немалую обеспокоенность у горожан.

Александра Маслова

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