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Во Владивостоке и пригороде ожидаются отключения воды
В среду холодную воду отключат в нескольких домах
Плановые отключения холодной воды ждут жителей краевой столицы и пригорода, сообщает ИА DEITA.RU cо ссылкой на Примводоканал.
В среду холодную воду отключат в нескольких домах Владивостока. Ее не будет с 9.00 до 19.00 по следующим адресам: Фадеева, 2-12, 3б.
Отключат коммунальную услугу и в пригороде – с 9.00 до 14.00 воды не будет в домах:
Белинского, 3а.
Вторая, 12, 23, 25, 39, 41, 43.
Первая, 3, 3а, 4, 5, 6, 6 стр.5.
Успенского, 7, 9, 11, 17.
Примводоканал просит с понимаем отнестись к неудобствам – все отключения связаны с плановым ремонтом.