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Во Владивостоке могут закрыть магазины за антисанитарию
Борьба с эпидемией в Приморье вышла на новый этап
Два магазина во Владивостоке по улице Хабаровской и улице Ладыгина не соответствуют санитарным требованиям по работе в период распространении эпидемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края.
По результатам проверки Роспотребназдора специалистами выявлены нарушения, допущенные администрацией торговых точек. Так, в частности, в них отсутствовали сертифицированные моющие средства, а также не соблюдался масочный режим, объявленный на территории края.
Теперь из-за выявленный нарушений магазины могут быть закрыты, т.к. их владельцы не устранили нарекания, на которые им указали специалисты Роспотребназдора.
Сейчас магазины, в которых выявили несоответствие реального положения дел необходимым требованиям, должны временно приостановить свою деятельность и устранить все недочёты.