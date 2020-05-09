Во Владивостоке могут закрыть магазины за антисанитарию

Два магазина во Владивостоке по улице Хабаровской и улице Ладыгина не соответствуют санитарным требованиям по работе в период распространении эпидемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края.

По результатам проверки Роспотребназдора специалистами выявлены нарушения, допущенные администрацией торговых точек. Так, в частности, в них отсутствовали сертифицированные моющие средства, а также не соблюдался масочный режим, объявленный на территории края.

Теперь из-за выявленный нарушений магазины могут быть закрыты, т.к. их владельцы не устранили нарекания, на которые им указали специалисты Роспотребназдора.

Сейчас магазины, в которых выявили несоответствие реального положения дел необходимым требованиям, должны временно приостановить свою деятельность и устранить все недочёты.