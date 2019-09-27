На центральной улице Владивостока ограничат движение на месяц

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В связи с ремонтными работами на теплосетях Владивостока, автомобильное движение на улице Пушкинской будет ограничено до октября, сообщает DEITA.RU.

Речь идет об ограничении проезда автомобилей в районе домов, расположенных по адресу: улица Пушкинская 6 и 7. Парковаться на данном участке тоже нельзя.

В мэрии Владивостока рассказали, что временные неудобства для автолюбителей и жителей домов продлятся до конца ремонта тепловых сетей – с двадцать седьмого сентября по двадцать седьмое октября текущего года.

«Объезд автотранспорта осуществляется по улицам Светланская и Всеволода Сибирцева. Через месяц, двадцать седьмого октября, в двадцать три часа по местному времени ограничение будет снято», - рассказали в столичной мэрии.

Екатерина Цой

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