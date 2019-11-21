Во Владивостоке набирают участников на городской чемпионат по лапте

Во владивостокских школах проходит серия мастер-классов по лапте, на которых организаторы V городского чемпионата по этому виду спорта набирают команды на запланированные старты в декабре 2019-го и в мае 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Организацией мастер-классов занимаются представители Молодежного ресурсного центра. Мероприятия уже прошли в школах №66, 68, 69, 77 и 78. Школьникам рассказывают основные правила игра, затем полученные знания закрепляются на практике.

Отметим, что первые отборы городского чемпионата по лапте во Владивостоке состоятся уже в декабре. На них команды поборются за выход в основные стадии турнира. Соревнования по лапте в Приморье проводятся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

Главный рефери городского чемпионата по лапте Павел Докучаев рассказал, что после отборочного турнира командам предстоит пройти стадию стыковых матчей, и только затем лучшие из них выйдут в полуфиналы. Кроме того, по правилам турнира, напрямую в полуфинале окажутся команды девушек из 14-й, 33-й, 37-й и 71-й школ и юношеские команды из 7-й, 44-й, 56-й и 71-й школ, которые в прошлом году стали финалистами IV чемпионата Владивостока по лапте.