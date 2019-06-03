За два года совместной работы на Дальнем Востоке компания оснастила оборудованием ведущие производства и технологические комплексы, а общая стоимость изготовленной для заказчиков продукции превысила 250 млн рублей, сообщает DEITA.RU.



На минувшей неделе во Владивостоке отметили двухлетие старта производства источников бесперебойного питания и электротехнического оборудования. В мае 2017 года две компании, «ИНСИСТЕМС» и Группа Legrand, объединились для того, чтобы работать на территории российского Дальнего Востока. Созданная для этого компания «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» стала резидентом Свободного порта Владивосток. Спустя два года в числе клиентов, с которыми компания работает в качестве генерального подрядчика, есть и такие гиганты, как Судостроительный комплекс «Звезда», «Русагро-Приморье» и даже космодром «Восточный».





По словам генерального директора компании «ИНСИСТЕМС» Евгения Вирцера, на сегодняшний день количество заказчиков продукции огромно, и спрос только растет.

«И для «ИНСИСТЕМС», и для Legrand, создание во Владивостоке производства – только один из этапов развития. Сейчас мы продолжаем изучать рынок, мы понимаем, что здесь, на Дальнем Востоке, другая специфика: больше промышленности, чем на западе России. И уже сейчас одно понятно точно: мы никуда не уйдем, и будем развиваться и дальше», – отметил глава компании.

Евгений Вирцер также отметил, что компания осуществила все планы, которые стояли перед ней перед запуском.

«Нельзя сказать, что мы идем семимильными шагами - мы двигаемся так, как запланировано. На сегодняшний день мы имеем площадку, у нас качественные инженерные цеха и партнер с мировым именем. Сейчас перед нами стоит задача улавливать спрос, и этот спрос переносить в производство», – отметил Евгений Вирцер.

Руководители компании отмечают: производство во Владивостоке построено по новому типу. В цеху происходит кропотливая работа по сборке мельчайших деталей: технологичная работа требует точности и узкоспециализированных знаний. Сейчас на производстве занято более 40 человек. Все они – жители Приморского края.

На пресс-конференции, посвященной двухлетию работы компании, не обошли стороной и вопрос географии: чем Дальний Восток России привлек крупных игроков российского и европейского рынка.

По словам генерального директора Legrand Россия и СНГ Алекси Конана, для группы Legrand Дальний Восток России – это особенное место.

«Я очень рад снова побывать во Владивостоке. Для нас, для группы Legrand, это особенный регион в России. Мы приезжаем сюда уже третий год, и мы видим в этом регионе хороший потенциал для развития», – заявил Алекси Конан.

«Мы уже 26 лет на рынке России, и для нас этот рынок очень интересен. И, конечно, мы хотим и дальше развиваться здесь. Сейчас мы строим новый завод в Ульяновске: 35% нашей продукции, представленной на российском рынке, производится в России. В ближайшие годы мы планируем довести долю локализации до 50%», – добавил исполнительный вице-президент Legrand, регион Европа, Фредерик Ксерри.

Как отметил глава «ИНСИСТЕМС» Евгений Вирцер, компания давно работает над проектами на территории ДФО. Одним из первых стал космодром «Восточный».

«Понравилось на Дальнем Востоке: люди хорошие, природа красивая», – говорит глава компании-резидента СПВ. – «Когда несколько лет назад государство решило серьезно развивать Дальний Восток, мы только упрочили здесь свои позиции. Нам интересно промышленное строительство, а проекты только продолжают поступать: из Приморья, из Амурской области, из Якутии и Хабаровского края. В отличие от Дальнего Востока, на западе нет такого количества крупных объектов, на которых мы могли бы проявить все свои инженерные компетенции».

Еще один новый проект, который совместно с ДВФУ запустила компания «ИНСИСТЕМС» - Центр 3D-проектирования. По словам директора департамента проектирования «ИНСИСТЕМС» Евгения Колоскова, технологии меняются, а готовых специалистов, которых ищут компании, университеты не готовят. Например, на данный момент компания испытывает буквально жажду в специалистах по BIM-моделированию. Чтобы не тратить время на обучение каждого своего сотрудника, было принято решение создать учебную программу совместно с Дальневосточным Федеральным университетом. Благодаря базе университета и составленной вместе «ИНСИСТЕМС» учебной программе, на рынок труда в Приморье выйдут подготовленные высококлассные специалисты.

Еще один вклад компаний в развитие не только производства, но и страны – забота об экологии России. Как отметил генеральный директор Legrand Россия и СНГ Алекси Конан, компания с каждым годом делает все больше в этом направлении: снижается потребление электроэнергии и воды на производстве. Так, за прошедший год на заводах компании в Ульяновске расход электроэнергии снизился на 6%, а потребление воды на 18%.

Подводя итоги двухлетней работы на российском Дальнем Востоке, руководители компаний отметили, что пути для роста и развития есть. Регион развивается: создаются компании, производства, заводы и комплексы. Каждый из них нуждается в современном оборудовании. Кроме того, компании не перестают модернизировать уже установленное.

«Во Владивостоке есть, куда развиваться. Будем задействовать ресурсы с Дальнего Востока, а преференции резидента Свободного порта этому только способствуют», – заявил Евгений Вирцер. Он также отметил, что благодаря тому, что «ДВ-ИНЖИНИРИНГ» входит в СПВ и получает льготы, компания имеет возможность тратить «свободные» деньги на обучение персонала, найм квалифицированных работников и улучшение качества производимого оборудования.

Справка

Компания «ИНСИСТЕМС» ведет свою деятельность с 1996 года и предоставляет полный комплекс услуг по строительству и оснащению инженерными и информационными системами объектов промышленного, гражданского и специального назначения. Среди проектов «ИНСИСТЕМС»: Дилинг-центр Сбербанка (Москва), Корпоративный университет Сбербанка (Московская область), Прокуратура города Москвы, космодром «Восточный», БСА «Лужники» (Москва), Газопровод «Сила Сибири» (Республика Саха Якутия), животноводческие комплексы «Русагро-Приморье» и многие другие по всей территории России.

Компания Legrand является мировым специалистом по электрическим и информационным системам зданий, предлагая продукты с высокой добавленной стоимостью и решения для коммерческих, жилых и промышленных зданий. Legrand Россия и СНГ предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов. Предложение Legrand включает в себя более 230 000 наименований продукции. Штат компании насчитывает 37 000 сотрудников в 90 странах.

Елена Миронова