Во Владивостоке откроют новый Музей истории Дальнего Востока. Такое поручение дал президент России. Новое культурное учреждение будет под покровительством Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева, сообщает DEITA.RU.

Финансировать новое культурное учреждение в 2020 будут из федерального бюджета, также средства планируют выделить и на плановый период 2021 и 2022 гг., отметил Владимир Путин.

Музей имени Арсеньева объединят с музеем-заповедником «Владивостокская крепость» и передадут в федеральную собственность. Новый статус благоприятно отразится на репутации и популярности музея Арсеньева – культурной гордости Приморья, отмечают эксперты.

Как отметил министр культуры Владимир Мединский, это станет большим шагом для развития культурных учреждений, ведь хороший музей развивается не только внутри себя, но дает импульс к развитию территории, на которой находится.

Напомним, что музей-заповедник Владивостокская крепость – это более 800 уникальных оборонительных сооружений конца XIX — начала XX века.

Крепости строили русские военные инженеры и строители, солдаты саперы. Это одни из самых мощных приморских защитных сооружений мира.

Сейчас объекты Владивостокской крепости разбросаны по разным уголкам Владивостока. К сожалению, не все они сохранились в хорошем состоянии. Какие-то объекты полуразрушены. Но все равно пользуются большой популярностью среди жителей и гостей города. В городе даже проводятся выездные экскурсии по самым интересным и загадочным фортам.

Екатерина Кононенко