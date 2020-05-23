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Во Владивостоке появится новая полиция

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За горожанами начнёт присматривать ещё один властный орган

После окончания острой фазы эпидемии коронавируса и нормализации эпидемиологической обстановки в приморской столице, на улицах появится туристическая полиция, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.

Целью нового спецподразделения городского УМВД станет обеспечение комфорта и безопасности пребывания во Владивостоке российских и иностранных туристов.

Отмечается, что туристическая полиция будет патрулировать пешие зоны в центре города, а также консультировать гостей краевой столицы и оперативно реагировать на попытки противоправных действий.

Набор на службу в специализированный взвод по новому направлению уже открыт. В приоритете окажутся кандидаты со знанием иностранных языков, таких как китайский, японский или корейский.

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