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Во Владивостоке предлагают совершить покупку на 400 млн
Популярная доска объявлений предлагает жителям и гостям Владивостока самые различные товары, что называется, на любой кошелек, сообщает DEITA.RU.
В случае, если вы думаете, куда вложить крупную сумму, то FarPost в этом поможет. Накануне на сайте появилось объявление о продаже земельного участка площадью 64,2 тысячи квадратных метров за 374 миллиона 460 тысяч рублей.
Огромный, но самое главное — дорогущий участок расположен в районе станции Океанской. К нему уже подключены водоснабжение и водоотведение, а также электричество. Подъездные пути тоже в наличии.
Предлагается на данном участке строить коттеджный поселок или жилые многоквартирные дома.
Екатерина Брязгунова