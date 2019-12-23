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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Во Владивостоке предлагают совершить покупку на 400 млн

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Популярная доска объявлений предлагает жителям и гостям Владивостока самые различные товары, что называется, на любой кошелек, сообщает DEITA.RU.

В случае, если вы думаете, куда вложить крупную сумму, то FarPost в этом поможет. Накануне на сайте появилось объявление о продаже земельного участка площадью 64,2 тысячи квадратных метров за 374 миллиона 460 тысяч рублей.

Огромный, но самое главное — дорогущий участок расположен в районе станции Океанской. К нему уже подключены водоснабжение и водоотведение, а также электричество. Подъездные пути тоже в наличии.

Предлагается на данном участке строить коттеджный поселок или жилые многоквартирные дома.

Екатерина Брязгунова

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