Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино приглашает жителей Владивостока стать кинокритиками. На суд зрительских симпатий будет представлено 10 короткометражек. Режиссер лучшей картины получит приз – 1,5 млн рублей, сообщает DEITA.RU

10 и 11 августа в 20:30 в амфитеатре на Спортивной набережной состоится Фестиваль уличного кино под открытым небом. Никаких закрытых залов, входных билетов и строгого жюри. Вход абсолютно свободный. На случай непогоды зрителям выдадут дождевики или теплые пледы, а для абонентов Tele2 предусмотрен бесплатный попкорн.

В программе кинофестиваля 10 картин. Организаторы предлагают оценить фильмы и определить лучший. Голосование будет проводиться при помощи света телефонов и фонариков. Народного победителя объявят осенью. Лучшая работа в жанре короткого метра удостоится денежного выигрыша, который автор может использовать для реализации своих идей.

Александр Щеряков, основатель, генеральный продюсер Фестиваля уличного кино:

«В этом году мы отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших. Это будет по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За 6 лет фестиваль охватил всю страну – для нас это лучший показатель качества программы».

На фестивале во Владивостоке организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино. В 2019 году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Сама идея создания кинофестиваля родилась во Владивостоке 6 лет назад. Группа молодых энтузиастов решили устроить кинопоказы под открытым небом для тысяч людей из 15 городов страны. Этим летом очередной фестиваль, который уже имеет статус международного, примут более 1000 городов. Сотни тысяч зрителей на 2500 площадках погрузятся в мир драматических и смешных, романтических и остросюжетных киноисторий. Фестиваль обещает стать самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире.

Андрей Шмалев, директор приморского филиала Tele2:

«Следуя стратегии lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки привычного восприятия клиентами компании только как оператора связи. Мы предлагаем совместно с партнерами нестандартные решения и приглашаем всех желающих провести вечер в выходные дни вместе с нами за просмотром фильмов из программы кинофестиваля. Также здесь рядом, возле арт-объекта «Семь сопок», у нас работает бесплатный 4G-кинотеатр Tele2. Технология высокоскоростного мобильного интернета позволяет нам транслировать видео на высоких скоростях и в хорошем качестве».













Каждый день в расписании 4G-кинотеатра Tele2 на Спортивной набережной фильмы на любой вкус: комедии, боевики, триллеры, мелодрамы и подборка мультфильмов для детей. Посетить киносеансы можно до 16 августа включительно. Афиша доступна на сайте kino.tele2.ru.