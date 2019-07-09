На сцене выступили исполнители из разных уголков Приморья, сообщает DEITA.RU.

Во вторник, 9 июля, во Владивостоке прошел ежегодный фестиваль «Приморские зори». На нем уже 19 лет подряд выступают самодеятельные творческие коллективы со всего Приморья. Для каждого исполнителя и коллектива это возможность показать свое творчество, а также познакомиться с деятельностью других коллективов.

В этом году фестиваль посвящен творчеству Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Они написали бесчисленное количество композиций, которые исполняли величайшие артисты страны: Эдита Пьеха, Людмила Зыкина и Муслим Магомаев. Эти композиции звучали в любимых советских фильмах: «Девчата», «Жили-были старик со старухой», «Три тополя на Плющихе».

По словам председателя Приморской краевой общественной организации Всероссийское общество инвалидов Ольги Деревцовой, песни помогают жить и радоваться каждому: песни объединяют, подбадривают и дают возможность смотреть на жизнь оптимистически.

«На будущий год мы будет отмечать 20-летний юбилей нашего фестиваля. Он совпадёт с годовщиной окончания Великой Отечественной войны. Поэтому «Приморские зори» в следующем году будут тематическими - мы будем исполнять военные песни.

Кроме того, в следующем году мы запланировали провести фестиваль с участием не только приморских коллективов, но и исполнителей со всего Дальнего Востока», – сказала Ольга Деревцова.

Елена Миронова