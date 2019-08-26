В честь Дня Российского флага на морской акватории Владивостока впервые прошли необычные флешмобы, сообщает DEITA.RU.



В субботу 24 августа, в 11 часов утра прошел первый в Приморье флешмоб на аквабайках. На водноспортивной станции ЦСКА около 30 аквабайков, выстроились в колонну и прошли до острова Елена, обогнули его и финишировали в Семеновском ковше на Спортивной набережной, прямо напротив фонтана. Каждый скутер был украшен российским флагом.

Даже дождливая погода не смогла испортить приморцам настроение и планы. Принять участие мог любой желающий. Главное условие: наличие скутера и хорошего настроения.

«Обычно на скутере катаемся с друзьями по выходным. А тут услышали от знакомых про морской флешмоб, даже раздумывать не стали – сразу заявились в участники! Это очень классно, ты не просто катаешься ради удовольствия и развлечения, но и люди на тебя смотрят с восхищением, ведь на байке развивается символ страны!», - рассказал Сергей Бурцев, участник.

А вот САП-серферам с погодой повезло гораздо больше. К началу флешмоба, в 14:30 выглянуло солнышко и тучи ушли. Так что около 40 участников на сап-досках с флагами России прошли от спортивного клуба зимнего плавания «Косатка ДВ» до водно-спортивной станции ЦСКА под настоящую летнюю погоду. Стать участниками необычного морского флешмоба также могли все желающие.

Напомним, что на праздновании дня российского флага приморцы гуляли три дня. Развлекательная программа началась еще в четверг, 22 августа.

Екатерина Кононенко