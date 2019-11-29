Во Владивостоке прошел обряд посвящения в каратисты

В одной из владивостокских школ вместо традиционных занятий по физической культуре прошло настоящее посвящение юных любителей восточных единоборств в каратисты, сообщает DEITA.RU.

К этому торжественному событию спортзал средней общеобразовательной школы подготовили по-особому – украсили тематическими шарами и баннерами. Все для того, чтобы ученики прочувствовали важность мероприятия, рассказал их тренер, обладатель черного пояса и II дана по каратэ шин-киокушинкай Евгений Чен.

«Выйдя на эту площадку в кимоно, ребята осознавали, что они проходят определенный этап посвящения, - говорит наставник. – Для них это было очень важным событием, и они получили огромный заряд сил и энергии на весь последующий день».

Евгений Чен добавил, что на своих тренировках он не просто дает детям определенные навыки по каратэ Киокушинкай, а учит их понимать смысл и философию восточных единоборств.

Всего посвящение прошли около 50 ребят, которые начали заниматься единоборствами всего полгода назад. В присутствии своего наставника они продемонстрировали технику «кихон», а также дали клятву «додзё кун», преодолели полосу препятствий и в финале прошли знаменитую процедуру разбития доски – «тамешивари».

Отметим, обучение детей различным видам единоборств в Приморье проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.