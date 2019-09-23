Во Владивостоке прошел первый форум молодых семей «САМИ»

«САМИ» - это первый форум молодых семей. Стать участниками такого важного для молодых родителей события могли приморские семьи со всех уголков края, сообщает DEITA.RU.

Первый в Приморском крае форум для молодых семей был организован на средства Президентского гранта. Поддержку в организации семейного мероприятия также оказал департамент по делам молодежи Приморского края.

Молодые родители могут обменяться опытом. Поделиться родительскими «лайфхаками», а также найти единомышленников для совместных проектов или же просто дружить семьями.

Позиция и модель поведения «САМИ» это те действия и проекты, которые будут направлены на то, чтобы делать приморских родителей и их детей счастливыми. Ведь для современных родителей главное – активная жизненная позиция, отметили организаторы форума.

На открытии также состоялась первая дискуссия с приглашенными спикерами, родители также могли выступить, высказать свою позицию или просто задать интересующие их вопросы.





«Обычно поддержка молодых семей в нашем крае оказывается в жилищном и финансовом вопросе: это и доступное жилье, льготы и выплаты. В таком формате как форум, департамент выступает впервые. Поэтому, нам очень важно, чтобы по итогам нам дали честную и открытую обратную связь. Чтобы мы действительно понимали: нужно ли это, и в каком формате. Нам очень важно, чтобы молодые семьи оставались в крае, жили, работали, растили детей. Форум – это диалог с семьями», - рассказала Томчук Елена Юрьевна Директор департамента по делам молодежи Приморского края.

«Для меня такие мероприятия это всегда диалог. Диалог обмена опытом, просветительский. Очень важно родительское просвещение. Чтобы родительские проблемы и заботы, просьбы доходили до органов, до любых структур, несомненно, нужны такие мероприятия, чтобы родители могли делиться своими планами и задачами. На таких встречах собираются талантливые, неравнодушные люди, которые очень важны и нужны краю», - поделилась Ирина Петровна Медведева, Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае.





«Такие форумы нужны, чтобы сформировать сообщество тех, у кого есть общие интересы, проблемы. Не знаю почему, но иногда со временем, когда дети растут, некоторые навыки теряются. И когда у вас рождается второй, третий ребенок, вы можете не вспомнить уже то, что однажды проходили. Потому очень важно иметь такой нескончаемый источник информации, как сообщество. Именно там навыки остаются в «живом виде», потому что их постоянно практикуют», - поделился Данил Добрынченко, руководитель проектной работы школа управления «Сколково», город Москва.

Форум пройдет с 20 по 22 сентября на базе отдыха «Юнга». Проживать семьи будут на территории центра: жилье и питание предоставляется организаторами. А для того, чтобы маленьким приморцам не наскучили взрослые разговоры, на территории центра ведут работу аниматоры.

Екатерина Кононенко