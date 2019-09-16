Во Владивостоке прошел суточный заплыв «Русская кругосветка»

На открытой водной акватории во Владивостоке прошел уникальный эстафетный заплыв. Длился он целые сутки, сообщает DEITA.RU.

Участие в экстремальном водном состязании могли принять только опытные пловцы. Всего в заплыве участвовал 21 спортсмен, из разных стран: России, Латвии, Ирландии и США.

Экстремальный заплыв в честь премьеры документального фильма «Беринг 2013» стартовал во Владивостоке утром, 14 сентября. Начался заплыв от водной станции ТОФ, спортсменам предстояло проплыть вокруг Русского острова.

Заплыв «Русская кругосветка» - эстафета. Каждый спортсмен плыл в течение получаса, а затем его поднимали на катер, чтобы он мог отдохнуть и набраться сил. А тем временем его сменял напарник. Подобные заплывы, даже несмотря на физическую подготовку, большое испытание для организма. Поэтому рядом с пловцами всегда находились быстроходные плавсредства и медицинская бригада.

Стоит отметить, что в фильме «Беринг 2013» речь идет об уникальном заплыве, который прошел в 2013 году, тогда спортсмены проплыли через Берингов пролив в открытом океане, а морское приключение вошло в книгу мировых рекордов. Премьерный показ прошёл в рамках программы 17-го международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого-2019» в кинотеатре «Океан» 15 сентября.

Екатерина Кононенко