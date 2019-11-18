Во Владивостоке прошли чемпионат и первенство города по кикбоксингу

В прошедшие выходные во Владивостоке прошел Чемпионат и Первенство города по кикбоксингу, сообщает DEITA.RU.

Торжественное открытие состоялось в субботу, 16 ноября, в спорткомплексе «Олимпийски» в боксерском зале. Участников соревнований приветствовали представитель городской администрации Юлия Вельбик, президент Федерации Приморья Виктор Тарабарин, приморский кикбоксер, участник боевых действий Дмитрий Подольский, президент Федерации кикбоксинга Южной Кореи Мистер Кан.





Как рассказали в федерации кикбоксинга, первый день соревнований был посвящен дисциплине «фулл-контакт». В нем приняло участие более 60 спортсменов из десяти спортивных клубов города, что накалило градус конкуренции до предела.

«Второй день был отведен разделу «К1», в котором приняло участие более 50 спортсменов. Стоит отметить, что «К1» считается самым жёстким разделом кикбоксинга. В нем разрешены удары коленями и знаменитый удар «бекфист». К поединкам допускаются только бойцы старше 15 лет», - добавили в федерации кикбоксинга.

Награждение соревнований проводил директор ФКПК Артём Янчев. Все спортсмены получили памятные грамоты, медали, а так же призы от спонсоров. Также некоторые спортсмены были отмечены специальными призами. Так, за лучшую технику «фулл-контакт» - Магомедов Магомед, Тимченко Тимур, Кучик Арина, Ижболдин Константин. За волю к победе «фулл-контакт» - Степанов Семен, Герасимова Дарья, Викулин Роман. В разделе «К1» лучшую технику признали у Александра Михайлюка, а за волю к победе наградили Егора Шиш и Никиту Чурганова.





«Мы рады, что смогли организовать соревнования на высоком уровне, полностью обеспечив участников всем необходимым: хорошим залом, призами, медицинским сопровождением. Желаю удачи и новых побед спортсменам, они молодцы» - сказал президент ФКПК Виктор Тарабарин.

Федерация благодарит своих партнеров – сеть магазинов «Реми» и лично Сулеева Дмитрия Петровича, группу компаний «Движение» и бренд GP в лице Минина Алексея Сергеевича, а так же компанию «Объединенные кондитеры».

По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которая примет участие в краевых соревнованиях в Лесозаводске.

Иван Юрьев