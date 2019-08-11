Приморцы собрались на Корабельной набережной, сообщает DEITA.RU.



Вчера, 10 августа, в честь Всероссийского Дня Физкультурника, состоялось торжественное мероприятие Олимпийский День, на Корабельной набережной ТОФ. Праздник открыл Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко.

Он поздравил и выразил благодарность всему спортивному сообществу региона, которое активно развивает спорт и популяризирует здоровый образ жизни в городе и крае. Отдельно губернатор выразил благодарность Федерации кикбоксинга Приморского края. Он также вручил Благодарность Андрею Вячеславовичу Подоплелову, Заслуженному тренеру России по кикбоксингу, который воспитал плеяду Чемпионов.





С приветственным словом выступил Александр Захаров, двукратный чемпион Мира по кикбоксингу, воспитанник Андрея Подоплелова. Александр поздравил всех участников праздника, поблагодарил руководство края за большое внимание к развитию спорта в регионе и пожелал молодежи стремиться к достижению высоких результатов и жизненных целей.От федерации кикбоксинга Приморского края приняли участия в празднике , клуб Пересвет тренер Глибко Константин , Беляев Евгений , клуб Янчев тайм Артём Янчев , ребята показали мастер класс и боевые поединки.

«Приоритетной задачей всего активного спортивного сообщества края является патриотическое, спортивное воспитание молодого поколения Приморья. Любовь к Родине, стремление добиваться поставленных целей в жизни - это и есть главное наследие, которое мы, старшее поколение, хотим передать нашим детям!» - отметил Виктор Николаевич Тарабарин, Президент Федерации кикбоксинга Приморского края.

Елена Миронова