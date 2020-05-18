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Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход
В приморской столице планируют произвести реконструкцию популярного воздушного перехода, сообщает ИА DETIA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.
Речь идёт о переходе в районе дома по адресу ул. Некрасовская 59А. Основным изменением будут перенос одной из опор пешеходной конструкции, что позволит заметно расширить проезжую часть.
После завершения всех необходимых работ, дорога под переходом будет расширена до трёх полос. Планируется успеть реконструировать данный участок до 15 ноября текущего года.
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