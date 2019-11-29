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Во Владивостоке сотни приморцев узнают, как найти работу или открыть свое дело
Сотрудники Приморского центра занятости населения расскажут безработным гражданам региона полезную информацию о том, как пройти бесплатное профобучение и получить дополнительное образование, которое в дальнейшем позволит найти желаемую работу, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте труда и соцразвития.
Также жители Приморья и Владивостока смогут узнать, как принять участие в общественных и временных работах, а для особо предприимчивых проведут курсы по открытию собственного дела.
На ярмарке вакансий в центре занятости будут работать психологи, которые окажут безработным помощь, помогут им найти общий язык с работодателями и расскажут, как правильно проходить собеседование.
На сегодняшний день общегородские и краевые ярмарки вакансий являются наиболее действенным инструментом по уменьшению уровня безработицы в Приморье. Особо удобен такой формат работы работодателям, которые могут решить проблемы в нехватке кадров всего за один день.
В департаменте труда напомнили, что ищущие работу приморцы могут воспользоваться федеральным порталом «Работа в России», на котором размещено более 50 тыс. свободных вакансий в регионе.
Ярмарка вакансий пройдет во вторник, 3 декабря. Мероприятие должны посетить не менее четырехсот человек – именно столько доступных вакансий будет предложено посетителям конференции.
Профориентационные мероприятия, в том числе, ярмарки вакансий в Приморье проводятся в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
Предприниматели ждут ищущих работу граждан 3 декабря с 11:00 до 12:30 на Пушкинской, 13 в конференц-зале Приморского центра занятости.