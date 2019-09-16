Во Владивостоке спортсмены финишировали после суточного заплыва

Во Владивостоке прошел суточный заплыв «Русская кругосветка». 21 спортсмен финишировал на Водной станции ЦСКА в Приморской столице, сообщает DEITA.RU.

На берегу громкой радостной музыкой пловцов из России, Латвии, Ирландии и США встречал оркестр Тихоокеанского флота.

Заплыв проходил в виде эстафеты. Каждый спортсмен плыл полчаса, затем его сменял напарник, а он его поднимали на катер, чтобы он мог отдохнуть и набраться сил. Таким образом, заплыв длился целые сутки, ведь до финиша пловцы добрались утром в воскресенье. А дистанция, которую они в общей сложности преодолели, поражает – они проплыли 70 километров! На протяжении всего маршрута рядом со спортсменами находилась медицинская бригада.

Напомним, что заплыв стартовал утром в субботу, 14 сентября. И был посвящен премьерному показу документального фильма «Беринг 2013», который представили на кинофестивале «Меридианы Тихого».

Документальный фильм рассказывает о событиях 2013 года, когда в открытом океане прошел Международный эстафетный заплыв. Тогда был установлен мировой рекорд. 66 пловцов из 16 стран преодолели Берингов пролив. Весь маршрут составил 134 километра, и потратили на него спортсмены 144 часа. Стоит отметить, что 12 спортсменов, которые приняли участие в «Русской кругосветке», также были участниками заплыва через Берингов пролив.

Екатерина Кононенко