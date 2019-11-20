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Во Владивостоке стартовали отборы на всероссийский чемпионат по ММА
20 Ноябрь 2019, 10:05
Во Владивостоке стартовали отборы на всероссийский чемпионат по ММА
В столице Приморья прошли чемпионат и первенство города по смешанным единоборствам ММА, на котором были разыграны первые путевки на чемпионат России. Соревнования в рамках первенства еще продолжатся, причем, отборы также пройдут в Уссурийске и Находке, сообщает DEITA.RU.
Всего участниками соревнований выступили около 40 местных спортсменов. Их выступления не только ярко и успешно открыли новый сезон ММА в Приморье, но и показали значительный рост уровня самих спортсменов, отметил главный судья первенства Максим Леоновц. Он сообщил, что в этом году отборочные этапы на чемпионат России проводятся в трех зонах – во Владивостоке, Уссурийске и Находке.
Соревнования проходили в двух возрастных категориях – среди юношей 16-17 лет и взрослых. Бои в первой возрастной группе проводились в трех раундах по две минуты. Взрослые спортсмены также выходили на ринг по три раунда, но продолжительностью в три минуты. Иногда поединки заканчивались заранее – нокаутом, болевым или удушающим приемом, а иногда требовался дополнительный раунд для определения победителя.
Отметим, что в апреле Владивосток впервые в своей истории примет чемпионат России по ММА. До этого приморские спортсмены поборются за главные призы дальневосточного турнира в Хабаровске. Он пройдет в марте.