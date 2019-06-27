Несколько лет ушло на то, чтобы вернуть зданию XIX века его первоначальный вид, сообщает DEITA.RU.

27 июня во Владивостоке состоялось торжественное открытие отреставрированного особняка Лангелитье-Суворова на улице Пологая. На его реставрацию, восстановление и ремонт потратили более 60 млн рублей.

Как рассказал главный архитектор проекта на торжественном открытии, здание, которое было построено еще в позапрошлом веке, до начала XXI века дошло в ужасном состоянии. Его несколько раз ремонтировали, делали перепланировки. И около двух лет дом стоял без окон.

Все это повлияло на состояние особняка: во время реставрации портал буквально обрушился. Но это не единственная проблема, с которой столкнулись подрядчики. В советское время здание ремонтировали, но не восстановили первоначальный вид, а покрыли штукатуркой. Ее состав не только не сходил со старинного кирпича, но и уничтожал его.

Строителям пришлось искать кирпич XIX века по всей России - доставлять его во Владивосток и восстанавливать стены буквально по кусочкам.

Как рассказал руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимир Осецкий, сложность была еще и в том, что каждый кирпич, а их для реставрации нужно было больше тысячи, должен быть с документами и того же периода, что и оригинальный.

«Эти работы велись по госконтракту, поэтому нельзя было просто разобрать заброшенный дом и взять кирпичи. Пришлось искать и покупать - везли со всей страны!», – рассказал Владимир Осецкий.

По словам руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, во Владивостоке есть еще много зданий, которые необходимо отреставрировать. Например, дома на Петра Великого или замок Янковского на Русском.

«Но теперь, когда есть такой результат кропотливой работы здесь, в особняке Лангелитье, никто не сможет нам сказать, что вернуть зданию исторический вид невозможно. Все возможно!», – отметил эксперт.

Владимир Осецкий также отметил, что одна из причин удручающего состояния исторических домов не только во Владивостоке, но и в целом в России - наличие сразу нескольких собственников.

«По моему мнению, необходимо предусмотреть поправки к федеральному законодательству, чтобы ремонт и реставрацию проводил единый оператор. Только так можно добиться результата».

Елена Миронова