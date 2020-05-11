telegr wh call

Новости

В России выявили 11656 случаев заражения коронавирусом за сутки

11 Май 2020, 17:45

Во Владивостоке выявляют нарушителей особого режима

11 Май 2020, 17:15

Резкое похолодание ждёт россиян в ближайшую неделю

11 Май 2020, 16:45

Проверка пассажиров вывозных рейсов ужесточится

11 Май 2020, 16:15

Почти 40% россиян не смогут заплатить по кредитам

11 Май 2020, 15:45

Привет, инфляция: Набиуллиной указали напечатать триллион

11 Май 2020, 15:15

Важную улицу перекроют во Владивостоке

11 Май 2020, 14:45

10 жертв: пожар унёс жизни престарелых постояльцев хосписа

11 Май 2020, 14:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Во Владивостоке выявляют нарушителей особого режима

Полиция, ГИБДД

Представители власти следят за обстановкой в городе

В Первомайском районе приморской столицы прошёл рейд по выявлению эпидемиологических нарушений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.

Административные комиссии совместно с сотрудниками полиции посетили предприятия торговли и бытовых услуг. Уполномоченные следить за соблюдением всех необходимых норм проверили наличие защитных средств у персонала и клиентов коммерческих компаний.

Кроме этого, контролёры также обращали внимание на соблюдение гражданами социальной дистанции. По свидетельству специалистов, в последнее время нарушений стало меньше – персонал предприятий более ответственно подходит к соблюдению всех профилактических мер.

Несмотря на это, в "Первомайке" нарушения всё же нашлись – в нескольких магазинах отсутствовали такие обязательные атрибуты на период эпидемии, как антисептик и график санитарной обработки помещений.

По итогам профилактических рейдов с момента начала эпидемии на злостных нарушителей сотрудниками полиции совместно со специалистами администрации Владивостока составлено уже 28 административных материалов.

Читайте также:

В Приморье пресекли незаконные морские прогулки

Более 5000 протоколов: приморцы массово нарушают самоизоляцию

ГИБДД проводит внезапный рейд в Приморье

Дмитрий Шевченко

Популярное

Режим самоизоляции продлили в Приморье до 1 июня

Не ездить на пляж – пропускной режим в Приморье станет жестче

ГИБДД проводит внезапный рейд в Приморье

Опять циклон: когда в Приморье кончатся дожди
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...