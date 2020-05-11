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Во Владивостоке выявляют нарушителей особого режима
Представители власти следят за обстановкой в городе
В Первомайском районе приморской столицы прошёл рейд по выявлению эпидемиологических нарушений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.
Административные комиссии совместно с сотрудниками полиции посетили предприятия торговли и бытовых услуг. Уполномоченные следить за соблюдением всех необходимых норм проверили наличие защитных средств у персонала и клиентов коммерческих компаний.
Кроме этого, контролёры также обращали внимание на соблюдение гражданами социальной дистанции. По свидетельству специалистов, в последнее время нарушений стало меньше – персонал предприятий более ответственно подходит к соблюдению всех профилактических мер.
Несмотря на это, в "Первомайке" нарушения всё же нашлись – в нескольких магазинах отсутствовали такие обязательные атрибуты на период эпидемии, как антисептик и график санитарной обработки помещений.
По итогам профилактических рейдов с момента начала эпидемии на злостных нарушителей сотрудниками полиции совместно со специалистами администрации Владивостока составлено уже 28 административных материалов.