Во Владивостоке загорелась стройка

В Приморской столице произошёл пожар на одной из строек, передаёт ИА DEITA.RU.

Согласно сообщениям и видеоматериалам очевидцев в социальных сетях, горит отгороженная строительная территория в районе Второй Речки на улице Кирова.

На место происшествия уже прибыли пожарные расчёты. Информации о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.