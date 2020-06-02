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Новые автомобильные номерные знаки появятся в России

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2 Июнь 2020, 13:15

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Особых россиян задумали отпускать на пенсию досрочно

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Верховный суд начал пересмотр дел о ДТП

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17 Февраль 2020, 14:13

Во Владивостоке загорелась стройка

спасатели, пожарные, пожар

В Приморской столице произошёл пожар на одной из строек, передаёт ИА DEITA.RU.

Согласно сообщениям и видеоматериалам очевидцев в социальных сетях, горит отгороженная строительная территория в районе Второй Речки на улице Кирова.

На место происшествия уже прибыли пожарные расчёты. Информации о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.

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