В Ленинском районе Владивостока на территории Нагорного парка состоялась торжественная процедура закладки первого камня для строительства центра ледовых видов спорта, сообщает DEITA.RU. Строительство специализированного спортивного комплекса организовано по прямому поручению президента России Владимира Путина. Глава государства поддержал инициативу министерства спорта о том, чтобы олимпийские ледовые виды спорта, такие как керлинг, хоккей, фигурное катание и шорт-трек активно развивались на Дальнем Востоке.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости – помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков, руководитель департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, президент Федерации керлинга в России Дмитрий Свищев.

Игорь Левитин подчеркнул, что будущий объект должен стать не только местом для занятий спортом, но и центром для досуга горожан.

«Я хотел бы порадоваться за жителей Владивостока. То, что нам представили на макете, как это будет через несколько лет - конечно вообще новое место для отдыха горожан. Поэтому я считаю, что данный центр - старт этой территории. Очень важно, когда у людей есть место, где они могут не только отдыхать, но и заниматься спортом», - отметил он.

Павел Колобков в свою очередь сообщил о сжатых сроках организации строительства.

«Здесь будет создан центр подготовки сборных команд по ледовым видам спорта, будут готовиться региональные команды детско-юношеские спортивные школы. После поручения президента в рекордные сроки был выделен один из лучших участков земли, и сегодня, закладывая первый камень, мы приступаем к реализации этого проекта», - подчеркнул Павел Колобков.

Высокопоставленные гости вместе со спортсменами заложили послание для людей будущего в специальной капсуле. Затем, оставив на первом камне отпечатки своих ладоней, установили основу для будущего ледового центра спорта.

После этого состоялось награждение победителей и призеров этапа мирового туру по керлингу WCT Pacific Ocean Cup, который состоялся во Владивостоке на ледовой арене «ICE Тигр». Первое место одержала команда из Австралии, второе место досталось команде из Южной Кореи, «бронзу» забрали российские спортсмены.

Софья Корф