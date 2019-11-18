Во Владивостоке завершили все асфальтные работы по проекту БКАД

Основные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены на всех пятнадцати улицах согласно плану ремонта на 2019 год. В рамках проведенных дорожных работ было заасфальтировано200 тыс. кв. м. дорог и благоустроено 45 тыс. кв. м. тротуаров, сообщает DEITA.RU.

Начиная с этой недели, подрядчики будут постепенно завершать вторичные работы на участках – по установке леерных ограждений и дорожных знаков, а также нанесении разметки.

Помимо дорог и тротуаров по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рабочие заменили асфальт на пешеходных зонах, отреставрировали лестницы и подпорные стены, обновили объекты канализационной инфраструктуры. Для удобства маломобильных граждан по всем адресам на тротуарах была установлена тактильная плитка и занижен бордюр в местах схода с пешеходных дорог.

Подрядчики, выполняя работы в рамках нацпроекта БКАД, дают обязательную гарантию на дорожное полотно и пешеходные зоны сроком на три года.

Отметим, что асфальтные работы по нацпроекту БКАД в остальной части Приморья еще продолжатся в Артеме и Шкотовском районе. Всего по проекту на дороги Владивостокской агломерации в этом году было выделено около 1,8 млрд рублей.