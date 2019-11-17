Во Владивостоке завершился чемпионат «Молодые профессионалы»

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На протяжении пяти дней в Приморье проходил V региональный чемпионат Worldskills Russia 2019. Участники демонстрировали свои навыки в сорока одной компетенции, а церемония награждения стала сюрпризом для некоторых участников, сообщает DEITA.RU.

Парикмахеры, пожарные, социальные работники, кондитеры и многие другие профессионалы приняли участие в чемпионате. Задания на многих площадках были выстроены особым образом, чтобы даже опытный сотрудник не смог быстро решить ту или иную задачу.

Для Ольги Федотенковой новость о победе стала настоящим сюрпризом. Девушка одержала победу в компетенции «3D-моделирование» для видеоигр, и поделилась эмоциями.

«Это был очень тяжёлый, но интересный конкурс, в котором я не надеялась на победу, я очень удивлена. Были некоторые моменты, которые мне тяжело давались, но я смогла их преодолеть. Кроме победы, это в первую очередь опыт, я нигде не смогу получить таких эмоций, таких навыков, которые я смогла продемонстрировать в данном конкурсе», - рассказала победительница.

Врио вице-губернатора Приморского края, директор департамента образования и науки Приморского края Наталья Бондаренко перед вручением наград произнесла напутственные слова участникам.

«Желаю вам не останавливаться на достигнутом. Я рада, что в этом году у нас есть компетенция в социальной сфере, потому что мы очень вас ждем.  Очень приятно, что такое внимание именно ребятам, которые учатся в колледже. Ребята, мы на вас надеемся, вы наша надежда в Приморском крае. Регион может развиваться только с вами. Спасибо вам огромное и дальнейшего роста!», -  пожелала Наталья Бондаренко.

Ребята, одержавшие победу на региональном чемпионате, примут участие в отборочных соревнованиях, которые пройдут в разных регионах России. Победители отборочных туров будут защищать честь Приморья на национальном чемпионате Worldskills Russia.

Софья Корф

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