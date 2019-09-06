В средней школе номер 6 во Владивостоке прошел открытый урок по профилактике заболевания инсульта. Необычное занятие провел главный невролог Приморья Дмитрием Хан, совместно с заместителем министра здравоохранения Олегом Салагаем, сообщает DEITA.RU.

На открытом уроке детям подробно рассказали о признаках инсульта и о том, как определить опасное заболевание при помощи простой диагностики «УДАР».

Расшифровка аббревиатуры очень проста. У – улыбка. Первое, на что стоит обратить внимание, если взрослому плохо – это улыбка, при инсульте она искривляется, поэтому ребенку нужно попросить человека улыбнуться. Д – движение, необходимо, чтобы больной поднял руки, если он не может этого сделать, то это явный признак инсульта. А – артикуляция или нарушение речи. Ребенок должен попросить взрослого назвать свое имя. Р-решение, если ребенок обнаружил эти симптомы, то он должен позвать взрослых ли самостоятельно позвонить в скорую помощь.

«Дети – наш информационный носитель. Диагностика «УДАР» настолько проста, что ее прекрасно понимают дети, для этого необязательно знать медицину. В краевую больницу, благодаря детским знаниям и диагностики, поступают пациенты с инсультами. В случае таких заболеваний, у человека есть всего 4,5 часа, чтобы сохранить жизнь», - поделился Дмитрий Хан, заведующий неврологическим отделением для больных с инсультами краевой клинической больницы №1.

Волонтеры благотворительной организации «Инсульту НЕТ» в игровой форме рассказали и показали простые способы профилактики этого опасного заболевания. На открытом уроке также провели полезную зарядку для школьников, в которой, кстати, принял участие и заместитель министра.

«Каждый ребенок, узнавая первые признаки инсульта, может тем самым спасти жизнь взрослому. Очень часто дети оказываются наедине с бабушками и дедушками. А у пожилых людей может случиться, как ее называют медики, сосудистая катастрофа. Инсульт – одно из самых грозный заболеваний. В таких ситуациях самое главное – время. Если школьник с детства знает простые признаки инсульта, то он может во время помочь близкому человеку», - отметил Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения.

В конце мероприятия каждый школьник получил значок и почетное звание «Хранителя».

«Побывав на таком интересном уроке, хочется сказать спасибо Министерству здравоохранения. Ведь у наших детей почти нет кумиров. И когда родители говорят: не пей алкоголь – это вредно, не кури – это вредно, очень часто эти слова пролетают мимо ушей. Но когда приезжают такие высокопоставленные гости, и дети из первых уст слышат об опасности таких заболеваний и вредных привычках, то это один из самых эффективных способов донести информацию до них», - рассказала Ольга Николаевна Козерацкая, заместитель главы администрации города Владивостока.

Екатерина Кононенко