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Во вторник погода порадует владивостокцев

лето

Лето даст о себе знать

Второй день лета во Владивостоке  будет существенно более приятным с точки зрения погоды, чем первый, сообщает ИА DEITA.RU.

Во вторник, 2 июня, дождя в приморской столице преимущественно не будет. Он еще может покапать ночью, но к утру точно окончательно закончится.

«Большую часть дня 2 июня будет без осадков, но в конце дня есть вероятность, что снова начнется кратковременный дождь. Температурный фон повысится, ночью +9…+12 °С, а днем при прояснениях воздух прогреется до +21…+23 °С», – поделились эксперты «Примпогоды».

В регионах Приморья обстановка тоже преимущественно будет не такой печальной, как накануне. Кое-где температура поднимется до +20…+27 °С. Некоторым муниципалитетам придется переждать дожди с грозами, но те обещают быть кратковременными.

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