Вода с крыши, машины разбиты, дороги под водой: тайфун шествует по Приморью
Прохождение тайфуна «Франциско», который, по словам синоптиков, только задел Приморский край, для некоторых жителей региона превратилось в катастрофу, сообщает DEITA.RU.
Так, жители дома номер четыре по улице Тихонова в городе Фокино обратились в ИА DEITA.RU с просьбой опубликовать видео того, что творится в одном из подъездов многоквартирного дома. И, действительно, творится страшное. С 7 августа, когда только начались первые дожди, с крыши течет вода, да так течет, как будто этой крыши никогда и не было. «Управляющая компания бездействует! — Жалуются собственники, демонстрируя то, во что превратился подъезд. — В квартирах ужас что творится».
Видео: DEITA.RU
Стоит отметить, что это далеко не все беды приморцев, которые с собой принес тайфун. Например, в Партизанском районе вода перемыла грунтовую дорогу между селом Екатериновка и Боец. Вода стоит на дороге, а вместе с ней стоят и автомобили. К слову, повезло только тем, кто стоит перед образовавшемся озером, потому что те, кто в луже, заглох и ехать уже не способен по техническим причинам.
Видео: Погода 25 регион
Столица Дальнего Востока также пострадала. Днем ранее машины ушли под воду на улице Космонавтов, а в пятницу, 9 августа, люди жалуются на деревья, которые упали из-за непогоды и повредили автомобили. Таких, по имеющимся данным, два.
Екатерина Брязгунова