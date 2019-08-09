Прохождение тайфуна «Франциско», который, по словам синоптиков, только задел Приморский край, для некоторых жителей региона превратилось в катастрофу, сообщает DEITA.RU.

Так, жители дома номер четыре по улице Тихонова в городе Фокино обратились в ИА DEITA.RU с просьбой опубликовать видео того, что творится в одном из подъездов многоквартирного дома. И, действительно, творится страшное. С 7 августа, когда только начались первые дожди, с крыши течет вода, да так течет, как будто этой крыши никогда и не было. «Управляющая компания бездействует! — Жалуются собственники, демонстрируя то, во что превратился подъезд. — В квартирах ужас что творится».