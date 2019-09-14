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Вода с небес, а в кране сухо: масштабные аварии в столице
14 Сентябрь 2019, 11:52
Масштабные коммунальные аварии произошли во Владивостоке в ночь на 14 сентября, сообщает DEITA.RU.
Из-за аварии в системе холодного водоснабжения до сих пор остаются без воды 257 домов в разных районах города.
Кроме того, во Фрунзенском районе из-за аварии на электросетях остановилась насосная станция. Здесь без холодной воды остались еще 104 дома.
Между тем, утро для жителей Владивостока началось с несильного дождя. Днем владивостокцев ожидает 23 градуса тепла и северо-западный ветер до 15 м/с.
Но если столичным жителям предстоит несильный дождь, то всем остальным жителям края не посчастливится еще больше: ливни придут в некоторые районы Приморья. Все те же 23 градуса тепла дополнятся менее слабым, нежели в столице, ветром: до 11 м/с.
Дмитрий Санников