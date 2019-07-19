Качество воды в системах централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения улучшилось, относительно данных аналогичного периода прошлого года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на отчет регионального отделения Роспотребнадзора.

Показатели исследования воды в трубопроводах жителей Приморского края по итогам первого полугодия улучшились практически на половину процента. Лабораторное исследование воды за первое полугодие 2019 года показало, что процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,27%. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель был выше и составлял 1,76%. Степень эпидемиологической опасности воды оценивается как средняя.

Некоторые приморцы без опасений пьют воду из-под крана, предварительно обезопасив себя. Для этого можно воспользоваться фильтром со сменными кассетами и прокипятить воду. Однако спрос на бутилированную воду в Приморье всё также высок. Несмотря на цену за литр, в среднем, 9 рублей, многие предпочитают заказывать бутилированную воду на дом.

На желании приморских семей пить чистую воду также пытаются заработать бизнесмены, продавая родниковую воду по 850 – 1100 рублей за пять литров. При этом, имеет значение, в какой таре товар доставят покупателю – предпочтительнее стеклянная.

Так или иначе, в скором времени у приморцев воды будет вдоволь – МЧС сообщает о надвигающемся шторме, который пройдёт на территории края ночью 21 и днём 22 июля. Ливень будет сопровождаться сильным ветром до 18 м/с и может спровоцировать затопления в отдельных районах края.

Софья Корф