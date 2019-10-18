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Вода вместо антифриза: еще один способ экономии для водителя

двигатель

Многие водители предпочитают заливать в систему охлаждения воду вместо специальной жидкости, сообщает DEITA.RU.

У российских водителей, привыкших чинить машины в гаражах, много разных придумок насчет экономии всего на свете. Например, глушить двигатель на спуске, чтобы сэкономить топливо или доливать в систему охлаждения воду.

Автор канала «Автомеханик» в Яндекс.Дзен рассказал, можно ли на самом деле так экономить.

Прежде всего, необходимо ориентироваться на регион, в котором находится машина. Если это юг, то разбавлять антифриз водой можно без проблем: жидкость не замерзнет в бачке и не нанесет вред двигателю. А вот в центральной России и на севере так делать категорически запрещено.

Еще один момент – разбавлять разрешается только дистиллированной водой. Обычная питьевая вступит в реакцию и приведет к образованию осадка или ржавчины.

Доливать воду в бачок также можно в экстренной ситуации: например, когда антифриз закончился, а прямо сейчас долить его нет возможности.

Елена Миронова

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