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Вода вместо антифриза: еще один способ экономии для водителя
Многие водители предпочитают заливать в систему
охлаждения воду вместо специальной жидкости, сообщает DEITA.RU.
У российских водителей, привыкших чинить машины в гаражах, много разных придумок насчет экономии всего на свете. Например, глушить двигатель на спуске, чтобы сэкономить топливо или доливать в систему охлаждения воду.
Автор канала «Автомеханик» в Яндекс.Дзен рассказал, можно ли на самом деле так экономить.
Прежде всего, необходимо ориентироваться на регион, в котором находится машина. Если это юг, то разбавлять антифриз водой можно без проблем: жидкость не замерзнет в бачке и не нанесет вред двигателю. А вот в центральной России и на севере так делать категорически запрещено.
Еще один момент – разбавлять разрешается только дистиллированной водой. Обычная питьевая вступит в реакцию и приведет к образованию осадка или ржавчины.
Доливать воду в бачок также можно в экстренной ситуации: например, когда антифриз закончился, а прямо сейчас долить его нет возможности.
Елена Миронова