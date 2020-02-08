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Водитель без прав и обучения устроил жесткое лобовое ДТП
Две иномарки «встретились» на переходе
В Артеме Приморского края произошло жесткое лобовое ДТП – две иномарки «встретились» на пешеходном переходе.
Как рассказали в городской ГИБДД, чьи сотрудники незамедлительно отправились на место происшествия, инициатором ДТП стал водитель «Мицубиси Мираж», который выехал на «встречку». Водитель «Тойота Премио», в свою очередь, ехал по своей полосе. Произошло лобовое.
Виновника аварии заблокировало в автомобиле – доставали его из салона спасатели. Сейчас он с многочисленными травмами доставлен в больницу. Отмечается, что он никогда не обучался в автошколе и не имеет водительских прав.
Ведомства проводят расследования по данному факту.