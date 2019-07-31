Поводом для агрессии стали высказывания проходящего рядом мужчины, сообщает DEITA.RU со ссылкой на 78.ru.

В Санкт-Петербурге произошёл интересный эпизод дорожных войн, распространённых по всей России. Водителю элитного автомобиля марки Rolls-Royce не понравилось замечание пешехода, который указал рулевому на неположенное место для проезда.

В ответ на это, находящийся за рулём "Ройса" мужчина вышел из машины и поспешил к неприятелю. Орудием мести за высказывание послужил перцовый баллончик, а также подмога в виде ещё двух крепких друзей водителя, подоспевших на избиение прохожего.

Позже, что называется, по горячим следам, оперативникам удалось задержать любителя подраться на дороге. Им оказался 26-летний молодой человек. Стражи правопорядка выписали ему все положенные штрафы на нарушенные пункты ПДД и сейчас решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела за избиение человека.

Дмитрий Шевченко