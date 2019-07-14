14 Июль 2019, 22:00
Водитель элитной иномарки устроил стрельбу в столице
Источник изображения: Сергей Трэйне
VIP-водитель
психанул из-за медленного движения, сообщает DEITA.RU.
В центре Владивостока водитель Mercedes решил разогнать пробку стрельбой. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на выстрелы пожаловался очевидец произошедшего.
Как оказалось, водитель иномарки устал стоять в пробке на центральной улице, поэтому начал стрелять в воздух из пистолета. Все произошло возле владивостокского цирка.
Сразу после выстрела водитель быстро уехал в сторону центра города. К счастью, очевидец успел запомнить номера нарушителя спокойствия. Полиция проводит проверку и пытается установить личность стрелка.
Елена Миронова
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