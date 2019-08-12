Женщина не доплатила за проезд, сообщает DEITA.RU.



Ставропольский водитель маршрутного такси набросился с кулаками на свою пассажирку и несколько раз её ударил. Поводом для избиения послужило то, что женщина недодала трёх рублей за проезд.

Как пишет издание "Регион Online", пассажирка просто не знала, что стоимость проезда в городских автобусах была накануне поднята с с 23 до 26 рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. На её лица остались синяки. Представители МВД уже занялись проверкой происшествия.

Дмитрий Шевченко