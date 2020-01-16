Водитель, не спи: 2020 год изменит жизнь автомобилистов

Наступивший 2020 год готовит множество сюрпризов для российских автомобилистов - как приятных, так и сомнительных, сообщает DEITA.RU.



Согласно приказу Минздрава, с 1 июля в силу вступают новые правила получения медицинских справок по управлению транспортными средствами. Министерство здравоохранения ввело новые тексты на алкоголь и наркотики. Причем, сделать это планировали еще в прошлом году - но общественность и президент Путин документ раскритиковали. Теперь же с новыми правками нормы вступают в силу.

Также меняются правила сдачи экзаменов на права. Город и площадка будут объединены в городской общий экзамен. Перекрестки, парковка и трогания на подъеме будут включены в комплекс задач. И кроме того, результаты экзамена могут быть сброшены по жалобе гражданина в случае доказания фактов предвзятости.

С 8 июня техосмотр превращается в электронный документ. Результаты осмотра будут загружаться на хранилище файлов, через которое состояние автомобиля будет контролироваться. Документ закрепляется электронной подписью клиента. Кроме того, за время осмотра будет произведено три обязательных снимка авто.

Ноябрь ознаменуется введением обязательных электронных паспортов транспортных средств. Любые автомобили, которые поступают в обращение, обязаны будут иметь соответствующий документ. Отметим, это нововведение уже не раз переносили из-за технической неготовности, но с 1 ноября оно станет неотвратимым.

Коэффициент бонус-малус по ОСАГО будет считаться по-новому с 1 апреля. В учет пойдут все ДТП, совершенные до 1 апреля и далее в течение года. Бонус-малус — это система, меняющая размер страховой премии, которую платит клиент страховщику в зависимости от его истории страховых случаев.

Эти правила вступают в силу в наступившем году в обязательном порядке. Но существует еще несколько слухов, имеющих под собой почву.

Согласно поручению президента Владимира Путина, правительство должно разработать систему, которая исключает штрафы с необозначенными знаками камер. Сейчас автомобилисты такие штрафы обжаловать не могут, но Путин хочет соответствующее право предоставить. Для этого Госдума в текущем году должна изменить КоАП.

Также Путин наказал правительству разработать единую систему базы данных о водителях и их удостоверениях, к которой будут иметь доступ компании такси и каршеринга.

Таким образом, клиента можно буде проверить на прошлые «грехи», и в зависимости от этого принято решение о предоставлении или отказе в выдаче авто. Срок выполнения задачи - 1 февраля 2020 года.

Наконец, в наступившем году может быть введена накопительная система наказаний для особо ретивых лихачей. Согласно ее фабуле, в случае совершения трех опасных нарушений подряд на четвертый раз автомобилиста ждет лишение прав и штраф в тридцать тысяч. К слову, еще в 2016 году этот закон был принят в первом чтении, но затем работа была заморожена. Есть вероятность, что в нынешнем году этот важный закон все-таки будет принят.

Василий Кучин