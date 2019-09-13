"Водитель-ниндзя": как незамеченным проезжать ГИБДД

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Как проезжать мимо ГИБДД и оставаться незамеченным, сообщает DEITA.RU.

Главное – не переигрывать и не казаться примерным ангелом. Не нужно ехать на скоростях ниже положенной, выдерживать огромную дистанцию и т.д. Это слишком подозрительно.

Двигайтесь со скоростью потока. Не стоит отставать или прижиматься к другим авто.

Не перестраивайтесь в другую полосу.

Не выбирайтесь на левую полосу, которая предназначается для обгона. Не нужно ехать там, если дорога полупустая. Это слишком очевидный сигнал о том, что вы стремитесь миновать стражей порядка. Разумеется, вас остановят.

Помните про ходовые огни и ближний свет.

Избегайте размещать тонировку на ветровое стекло и передние боковые – это тоже подозрительно.  Слишком много тюнинга – тоже повод вызвать внимание ГИБДД.

В целом получается, что чем меньше вы выделяетесь в потоке своим поведением и деталями внешнего вида авто – тем больше у вас шансов проезжать без остановок и неприятных бесед с инспекторами.

Анастасия Туркова

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